Калининградские приставы нашли алиментщика через соцсети и заставили выплатить 345 тысяч сыну

. Фото: Служба судебных приставов

Калининградские приставы нашли алиментщика через соцсети и заставили погасить крупный долг. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

В отделение судебных приставов Советска обратилась местная жительница. Отец ее 17-летнего сына не поддерживал связь ни с ней, ни с ребенком, не помогал материально. Женщина решила, что будет справедливо, если накануне совершеннолетия сын получить хотя бы какие-то деньги от отца и подала исполнительный лист.

Судебный пристав сделала запросы в госучреждения, установила заработную плату гражданина за несколько лет и посчитала, что его алиментный долг составляет 345 тысяч рублей. Однако найти местонахождение должника не удалось, так как он некоторое время назад уехал в другой регион.

На помощь пришли социальные сети. В одной из них пристав нашла мужчину с идентичными именем и фамилией и написала ему. Мужчина не стал увиливать и перечислил всю сумму задолженности.