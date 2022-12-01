В Калининградской области с начала 2022 года от СПИДа скончались 68 человек

За 10 месяцев 2022 года в Калининградской области от СПИДа скончались 68 человек, при этом, уровень смертности находится на низшем уровне за десять лет – 8 на 100 тысяч человек . Об этом сообщает Калининградстат.

Годом ранее от болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека в регионе умерли 142 человека. Уровень смертности составил 13,9 на 100 тысяч человек населения.

По данным Калининградстата, до прошлого года пик смертности от СПИДа в Калининградской области в последнем десятилетии приходился на 2016 и 2017 годы. Тогда умерли 121 и 120 человек соответственно. В 2016 году уровень смертности на 100 тыс. человек населения составил 12,3.