Таможня: В Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 65 грузовиков

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В четверг, 1 декабря, в Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 65 грузовиков, еще 56 большегрузов ожидают въезда на территорию Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной таможни.

На нейтральной полосе в направлении сопредельной республики стоит 25 транспортных средств, оформленных калининградскими таможенниками. Нейтральная полоса в направлении въезда в область свободна.

За сутки через таможенный пост МАПП «Чернышевское» проследовало 166 большегрузов на въезд в Калининградскую область и 126 фур – на выезд в Литву.