В Калининграде продавец обворовала зоомагазин

В Калининграде полиция возбудила уголовное дело в отношении недобросовестного продавца зоомагазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В отдел полиции Московского района с заявлением о пропаже товара обратилась директор магазина. Женщина пояснила, что наняла на работу продавца, после чего возникла недостача.

Полицейские установили, что 29-летняя женщина неоднократно забирала с прилавка товар и не оплачивала его. Корм она приносила домой для своих питомцев - трех собак.

За время работы в зоомагазине злоумышленница нанесла ущерб владелице в размере 12 тысяч рублей.

Теперь воровке грозит до 2 лет лишения свободы.