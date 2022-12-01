В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 1 декабря нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 1 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 23 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- наб. Петра Великого 1, 5, ул. Марш. Баграмяна 18-32, 22а, 26, 26а, 20, ул. Мариупольская 14а, 20-26;

- ул. Еловая аллея 26-34, 54-82, ул. Куйбышева 78, 181-219, 181а, 216, 203 а,б;

- ул. Аллея Смелых 91, 107, 114, 116 , 118 (МОУ СОШ № 15), 120, 122, пер. Клинской 1-7, 4, 6, 6а, 13, 15, ул. Грибная 1, 2, 2а,в, 4, 4а,б, ул. Грунтовая 1а,б, 2б,в, ул. Муромская 5;

- ул. Дзержинского 205а, ул. И. Земнухова 4, 8, 10;

- пр-т Советский 29, 36, 38, 45, 194- 204, 198а, 204а,в, 218, ул. Полецкого 35, 36-40, 39, 40а, 41, 42а,б, 42-58, 44а, 45-61, 67, 72, ул. Гурьева 5, 10, 12, 12а;

- ул. Мусоргского 19, 21, 21а, 50-54, ул. Калужская 4-18, 20 (д/сад № 110), 10а (д/сад № 52), 11, 13, пер. Желябова 27, пер. Калужский 2-20, 1-5, 7 (д/сад № 102), 2-10;

- ул. Нарвская 2-24, 8а, 10а, ул. Желябова 1-7, 6, 8, пер. Нарвский 2, 6а, ул. Ген. –лейт. Озерова 16а.

С 8.30 до 18.00 из-за отключения электричества по ул. Марш. Баграмяна 20-32 отключена и холодная вода. С 10.00 до 15.00 воды не будет на ул. Арсенальная, 77.

С 10.00 до 16.00 без воды останутся дома по ул. Ф. Энгельса 2-16, 2а, 7а, 8а, 14а, 20-24, 1-29, 33а, 35, 35а, 37, ул. Яблоневая аллея 2-8, 4а, 8а, 3-9, 14-18, 22, 28, 30, ул. Нахимова 17, 19, 22..