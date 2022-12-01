Главой администрации Калининграда выбрали Елену Дятлову

. Фото: Александр КАТЕРУША

Главой администрации Калининграда стала Елена Дятлова. Ее выбрали тайным голосованием депутатов горсовета, которое состоялось в четверг, 1 декабря. Конкурентом Елены Дятловой выступал депутат горсовета Алексей Сагайдак.

Кандидатуру Елены Дятловой поддержали 19 депутатов. За Алексея Сагайдака не было отдано ни одного голоса.

В голосовании приняло участие 19 депутатов. При этом на заседании присутствовало 23 депутата.

Елена Дятлова избрана сити-менеджером на 4 года.

Первым сити-менеджера поздравил глава города Евгений Любивый.

- Желаем вам достижения поставленных целей, которые вы озвучили в своей программе. Спасибо за то, что уделяете такое внимание городу. Мы всячески будем вам помогать, - сказал он.

- Всегда кажется, что это доверие оказывается авансом. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, и даже чуть больше для жителей города Калининграда, для города. Вместе с вами 4 года будем работать на благо города Калининграда, - сказала Елена Дятлова.

Ранее состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Калининграда. Заявки подали два кандидата: Елена Дятлова (чьи полномочия сити-менеджера истекли 25 ноября, вместо нее и. о. главы назначен руководитель аппарата администрации Алексей Асмыкович) и депутат горсовета Алексей Сагайдак (он одновременно является помощником депутата Госдумы от Калининградской области Марины Оргеевой). Больше желающих стать сити-менеджером не нашлось.

Решением комиссии оба кандидата были допущены к голосованию.