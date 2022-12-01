В Калининграде в 2023 году планируется расселить 12 аварийных домов. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Собственникам жилья предоставят квартиры в новых домах, так называемый «белый ключ», либо выплатят возмещение в пределах рыночной стоимости квартир.

До 1 сентября 2024 года в Калининграде должны расселить 29 домов, всего 312 жилых помещений. В этих домах проживают 744 человека.

В пресс-службе горсовета отметили, что на переселение планируется потратить 804,9 миллиона рублей. Из них 110,8 миллиона – средства муниципального бюджета.