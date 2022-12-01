Каратистка из Калининграда выиграла международный турнир

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В столице прошли соревнования по олимпийскому карате-WKF «Москва – Вселенная каратэ». В течение четырех дней комплекты наград в большом количестве весовых и возрастных категорий оспорили свыше 1300 представителей более двадцати государств. В том числе участники и медалисты континентального, мирового и олимпийского класса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одним из призеров стала воспитанница городской спортивной школы по спортивным единоборствам София Рожнова, которая первенствовала среди девушек весом до 61 килограмма и не старше 14 лет.

Всего соперниц такой массы было 27. Калининградская спортсменка провела пять поединков, выиграв с общим счетом 27:4. В финале она оказалась сильнее победительницы первенства России, одолев фаворита из Ростова-на-Дону с минимальным преимуществом при счете 4:3.