Калининградка перевела 1,2 млн рублей телефонным мошенникам

Жительница Калининграда оформила на себя кредит и передала деньги телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Аферист позвонил 39-летней горожанке, представился сотрудником банка и заявил, что мошенники пытаются оформить на нее кредит. Перепуганной женщине предложили обезопасить себя – приехать в банк, переоформить кредит на себя и перевести деньги на «безопасный счет».

Потерпевшая взяла кредиты в двух банках и перечислила 1,2 млн рублей мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».