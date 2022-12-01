В Гвардейске полиция ликвидировала наркопритон

В Гвардейске полицейские ликвидировали притон для употребления наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

39-летний мужчина оборудовал сарай на улице Ленина для «приятного» времяпровождения. Его посещали знакомые злоумышленника.

На него завели уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.