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НовостиОбщество1 декабря 2022 10:54

Калининградским перевозчикам возместят затраты по уплате транспортного налога

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Калининградским компаниям, занимающимся международными перевозками, возместят затраты по уплате транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. На эти цели ранее власти выделили 166 млн рублей из резервного фонда.

Субсидии могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели по уплате транспортного налога за грузовики с мощностью двигателя свыше 250 л. с.

Для получения субсидии в период с 1 по 20 декабря 2022 года необходимо заполнить соответствующие документы и лично передать в информационно-расчетный центр.

Подробнее с условиями проведения отбора и порядком подачи заявлений можно ознакомиться здесь.