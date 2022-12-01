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НовостиОбщество1 декабря 2022 11:02

Суд обязал администрацию Гусева отремонтировать тротуар на ул. Первомайской

Иск в суд подала прокуратура
Виктор Сергеев

Суд обязал администрацию Гусева восстановить тротуар на одной из городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С жалобой на состояние тротуара на улице Первомайской обратился депутат окружного Cовета. Ведомство провело проверку и убедилось, что покрытие тротуара действительно имеет множественные дефекты.

После этого прокуратура внесла представление в адрес администрации, однако гусевские чиновники не отреагировали. Пришлось обращаться в суд, который обязал мэрию восстановить тротуар.