Суд обязал администрацию Гусева отремонтировать тротуар на ул. Первомайской

Суд обязал администрацию Гусева восстановить тротуар на одной из городских улиц. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С жалобой на состояние тротуара на улице Первомайской обратился депутат окружного Cовета. Ведомство провело проверку и убедилось, что покрытие тротуара действительно имеет множественные дефекты.

После этого прокуратура внесла представление в адрес администрации, однако гусевские чиновники не отреагировали. Пришлось обращаться в суд, который обязал мэрию восстановить тротуар.