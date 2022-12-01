Калининградская область принимает участие в работе форума «Надежда на технологии»

С 30 ноября по 2 декабря 2022 года в Москве проходит VII Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии». Это главное событие отрасли, посвященное вопросам реализации современных, инновационных проектов, решений и продуктов в сфере реабилитационной индустрии. Ежегодно организуется Минпромторгом России и ФГАУ «Ресурсный центр универсального дизайна и реабилитационных технологий» (ФГАУ «РЦУД и РТ») при поддержке Правительства РФ.

На мероприятии предприятия и вузы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Пензенской, Нижегородской, Тульской, Калининградской, Тверской, Ивановской, Новгородской, Новосибирской, Челябинской областей, а также из Приморского края продемонстрируют комплексные решения для создания доступной среды и современных технологий для людей с ограниченными возможностями и маломобильных групп граждан.

Основные задачи форума – реализация современных и инновационных проектов, стимулирование и внедрение научных разработок, поддержка отрасли реабилитационной индустрии для оптимального замещения ушедших с российского рынка западных компаний.

В работе выставки «Надежда на технологии» принимает участие калининградская компания «Обсервер», которая рассказывает о собственном производстве технических средств реабилитации.