На пл. Победы в Калининграде начали устанавливать новогоднюю ель

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на площади Победы начали устанавливать новогоднюю елку. Смонтируют ее к концу недели, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

«В этом году в роли главной зеленой красавицы выступит та, что раньше была на вторых ролях – украшала набережную Верхнего озера. Она на 10 метров ниже нашей прежней ели, но не менее нарядная, - отметили в администрации города, добавив, что в прошлом году у ели обновили ветви и гирлянду. - Цифру три скоро подвезут, и традиционная конструкция 2023 на площади тоже будет. Световую сетку на Баранова развешиваем, на днях зажжем звезды в сквере Энергетиков, включим иллюминацию в зеленой зоне у гостиницы «Москва».

Кроме этого, к середине декабря на городских улицах появятся 100 живых елочек в кадках. Композиции с вечнозелеными красавицами также установят на площади Победы, на набережной Верхнего озера, в пешеходной зоне по Баранова, во дворе ДК «Машиностроитель», у входов в зоопарк, парки Южный и Центральный, около Дома Искусств и в сквере у «Матери-России».