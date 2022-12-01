Самооборона от Прилучного: Адвокат владельца клуба «Завод» подал жалобу на приговор

Владимир Семенов. Фото: Александр Подгорчук

Адвокат калининградского бизнесмена Владимира Семенова, которого обвиняют в избиении актера Павла Прилучного, просит оправдания для своего подзащитного.

Он подал жалобу на приговор и потребовал признать действия калининградца самообороной, а также оправдать его. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Ранее о «действиях в состоянии необходимой обороны» адвокат Денис Бушуев говорил «Комосмолке». Он намеревался обжаловать решение суда.

- Мы, безусловно, настаивали на том, что он действовал в состоянии необходимой обороны. Но суд в этой части посчитал наши доводы несостоятельными, – говорил Денис Бушуев после суда, который назначил владельцу клуба «Завод» наказание в виде исправительных работ сроком 1 год и 5 месяцев.

Отметим, адвокат Павла Прилучного просит более жесткого наказания для калининградца, избившего актера, требует осудить Семенова по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.