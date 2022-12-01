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НовостиПроисшествия1 декабря 2022 16:02

Бизнесмен из Латвии нарубил калининградского заповедного леса на миллионы рублей

Работы на территории парка «Виштынецкий» предприниматель вел без официального разрешения
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Управление СКР по Калининградской области объявило о завершении расследования в отношении 47-летнего гражданина Латвийской Республики. Руководитель двух лесозаготовительных компаний обвиняется незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

Летом 2016 года латвиец полем для своей деятельности избрал не абы какой лес, а особо охраняемую территорию природного парка «Виштынецкий». Где в квартале № 64 Чистопрудненского участкового лесничества организовал незаконную вырубку различных пород, общим объемом 143,46 кубометра, причинив окружающей среде ущерб на 6, 6 миллиона рублей. При этом соответствующих разрешительных документов рубщик не имел.

Когда иностранца взяли в оборот сотрудники регионального УФСБ России, передавшие затем материалы оперативно-розыскных мероприятий в Следственный комитет, «бизнесменс» вину признал, явно рассчитывая на снисхождение самого гуманного суда в мире.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.