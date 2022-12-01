Калининградские берега будут охранять новые корветы с управляемыми ракетами

Так выглядит МРК проекта 21631 «Буян-М». Фото: архив Минобороны РФ.

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина в ходе посещения артиллерийского полка армейского корпуса Балтийского флота в Калининграде, заявил, что в новом году флот ждут масштабные задачи, связанные с наращивание интенсивности боевой подготовки тактических групп и вновь сформированных подразделений.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, военнослужащим БФ предстоит принять участие в лагерных сборах и полевых выходах, тактических и командно-штабных учениях различного уровня – межвидовых, двусторонних, оперативных, а также стратегическом с привлечением разнородных сил.

Ожидается плановое поступление новой военной техники и вооружений, в том числе малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М» класса «река-море», оснащенных управляемым ракетным вооружением. Официальное назначение МРК заключается в охране и защите экономической зоны России во внутренних морских бассейнах. Дополнят «Буяны» МРК проекта 22800 «Каракурт» (или «малые корветы», как их еще классифицируют), аналогичные по классу и вооружению.