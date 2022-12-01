За 6 побитых автомобилей калининградцу грозит 5 лет «зоны»

Калининградец, который утром 28 ноября повредил сразу 6 автомобилей на улице Транспортной, стал фигурантом уголовного дела. Пока по одной статье УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Как известно, пьяный сотрудник автосервиса на улице Суворова решил покататься на «Nissan Pathfinder LE» одного из клиентов, на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в фонарный столб, после чего выехал за пределы проезжей части и остановился только на расположенной рядом автопарковке. Результатом этого безумного заезда стали технические повреждения упомянутых транспортных средств и травмы у виновника ДТП.

Самое суровое из грозящих угонщику наказаний – лишение свободы на срок до 5 лет. Выходит меньше чем по году за каждую покореженную машину.