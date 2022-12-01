В Калининградской области прошел фестиваль творчества инвалидов

В преддверии Международного дня инвалидов (он отмечается 3 декабря).на сцене многофункционального комплекса «Янтарь-холл» выступили коллективы и сольные исполнители - участники и победители областного фестиваля творчества инвалидов «От сердца к сердцу».

Кроме того, в этот день прошло награждение победителей конкурса «Преодоление». Дипломы министерства социальной политики за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта, искусства, народного творчества и профессионального мастерства получили 6 человек. В рамках фестиваля чествовали и победителей Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Трое призеров получили дипломы и денежные сертификаты, которые можно использовать на оплату дополнительного образования или покупку технических средств реабилитации. Еще пять победителей чемпионата станут участниками проекта «больше, чем путешествие».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Калининградской области проживают более 60 тысяч жителей с инвалидностью. Для этой категории граждан работают 65 учреждений, в том числе 27 социально ориентированных некоммерческих организаций.