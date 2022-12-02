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НовостиПроисшествия2 декабря 2022 5:33

Под Калининградом произошел пожар в жилом доме

Загорелась крыша здания довоенной постройки на территории поселка Фурманово
Игорь ОРЕХОВ
Игорь ОРЕХОВ

Этой ночью в Калининградской области горел очередной «немецкий дом».

Сообщение о пожаре на улице Правобережной в поселке Фурманово Гурьевского городского округа поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 01:53 начавшейся пятницы 2 декабря. По прибытии на место расчетов ПСЧ-11, ПСЧ-13 и ПСЧ-24 в составе 16 человек на 4 единицах техники выяснилось, что огонь пожирает ондулиновую кровлю одноэтажного кирпичного жилого здания довоенной постройки.

В итоге возгорание ликвидировали, обошлось без пострадавших людей. Причина пожара выясняется.