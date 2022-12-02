Артиллеристы, точней прицел! На калининградском полигоне прошли учения мобилизованных

Гаубицы «Мста-С» являются одним из основных образцов своего класса в российской армии. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

На военных полигонах Калининградской области продолжается подготовка мобилизованных.

В состоявшихся на днях учениях артиллеристов было задействовано около 100 военнослужащих, которые вели боевую стрельбу из самоходных гаубиц «Мста-С» по полноразмерным мишеням, имитирующим живую силу и военную технику противника. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, расчеты выполнили свыше 10 огневых задач. Для корректировки огня, а также для оценки обстановки применялись беспилотные летательные аппараты, посредством которых на командный пункт артиллерийского дивизиона передавались точные координаты выявленных целей.