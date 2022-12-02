Пострадавший вместе с супругой в ДТП калининградец стал фигурантом уголовного дела

В октябре этого года на шоссе Калининград – Долгоруково 60-летний водитель автомобиля марки «Тойота», выполняя левый поворот со стороны поселка Стрельня в направлении поселка Невское Багратионовского района, проигнорировал требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу». И в результате попал под удар двигавшейся по главной трассе другой «Тойоты», за рулем которой находился 43-летний мужчина. Виновник ДТП отделался переломом лодыжки и ушибами, а вот его супруга-ровесница, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, получила переломы ребер, таза и правой руки.

А теперь плюс ко всему этому в отношении невнимательного автомобилиста возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 264 УК РФ - «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». Наиболее суровая из ее санкций предусматривает для виновного лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.