В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 2 декабря нет света и воды

. Фото: Архив "КП"

В Калининграде в пятницу, 2 декабря, в течение дня отключено электричество на 25 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

- ул. Ангарская 25,27,29,31,34,35,36,38,39-41,40-42,44-50,52-54,56-58,60-62,64-66,68, 70-72,74-76,80-82,84, ул. Раменская 11-21,12,18,32,20,25-27,26,31-35,38-40,41,42, ул. Солнечногорская 14-26,27,29,30-32,33,34-36,45,48,50-52,57, ул. Муромская 52,54,56,58,60;

- ул. Аллея Смелых 126,138 (Роддом№ 3), 109 (Дом ребёнка), 138, ул. Муромская 2-2а (Дом ребёнка),4, ул. Судостроительная 128-137,139,140,140а, 141-173, ул. Клинская 2,1-3,5-7,6-8,9а,9-11,13-15,16, ул. Батальная 117,126;

- ул. Комсомольская 80,82,84, ул. Чекистов 14-16,18,20,22,24, ул. Косм. Леонова 54-56,59-61,58-60,61б,г, 63-71,62-64,69, ул. Молочинского 5-7,9-15;

- ул.Благодатная 1а,б,в,7,8,12,15,16,17,22, ул. Изумрудная 2,3,4,6,8,10,14,15-27, ул. Лазурная 1-6,8-12,15-21,25-29, пер. Тихоокеанский 4,40,42,44,60, 5,5а,б,в,6,7,8,9-12, ул. 1-я Алтайская 29,29а, ул. Дальневосточная 15;

- ул. Алданская 20,20а,22,22а,26,28,36,38, ул. Тихоокеанская, ул. Берестяная 2,14,24б,25,28,30,32,34а,36, ул. Челюскинская 28,41-47;

- ул. Карташева 8а, 8б, 42,46,46а,б,в,г,д,е,ж, ул. Балтийское шоссе 98,102,104,108,112.

От холодного водоснабжения до 15 часов отключен дом по ул. Полтавская, 3; а также дома по ул. Кирова 28 и ул. Комсомольская 67 (Лицей № 49).