В районе Чкаловска с 10 декабря меняется схема движения

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

С 10 декабря меняется схема движения транспорта в районе Чкаловска. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства развития инфраструктуры.

Въезд в Чкаловск со стороны Калининграда будет осуществляться по новой кольцевой развязке или по ул. Планерной. Со стороны Светлогорска и Зеленоградска – через ул. Докука или по ул. Планерной.

Остановка городских автобусов № 31, 36, 72 будет перенесена за кольцевую развязку в районе дома № 44 по ул. Габайдулина.

Остановки областных автобусов № 108, 118, 119, 120, 125, 142, 593 будут располагаться по обе стороны Советского проспекта в 30 метрах от Чкаловского поворота. Для обеспечения выезда транспорта на Чкаловском повороте будет установлен светофор.