В Калининграде мошенники от имени Роспотребнадзора собирают деньги для мобилизованных

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В Калининградской области вновь активизировались мошенники, которые собирают деньги с бизнесменов от имени Роспотребнадзора. Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники представляются руководителем или замруководителя управления Роспотребнадзора и просят деньги для помощи мобилизованным военнослужащим.

«Просим при поступлении подобных звонков оперативно информировать органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42», - заявили в пресс-службе ведомства.