На выходных в Калининград вернутся снег и морозы

. Фото: Александр Подгорчук

Первые зимние выходные в Калининграде окажутся точно такими же, какие и ждешь в это время года. Синоптики прогнозируют и похолодание, и осадки.

В субботу днем, по данным Гидрометцентра России, за окном будет -1 градус и небольшой снег. Ночью температура упадет до -2..-4.

В воскресенье немного потеплеет – термометры покажут 0..+1. Осадков не ожидается.

Ветер на выходных сохранит восточное направление и скорость до 7-8 метров в секунду. Атмосферное давление останется повышенным – 769-770 миллиметров ртутного столба.