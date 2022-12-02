Коронавирус за сутки выявили в 11 городах Калининградской области

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в Калининградской области было выявлено 66 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 11 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 38 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ - 4,

Пионерский городской округ – 1,

Гвардейский городской округ - 4,

Полесский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ - 7,

Гусевский городской округ – 3,

Светловский городской округ – 1,

Советский городской округ - 1,

Мамоновский городской округ – 1,

Черняховский городской округ – 5.