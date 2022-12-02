Концертный зал Кафедрального собора закроют на месяц из-за ремонта

Входную зону ждут изменения. Фото: пресс-служба Кафедрального собора.

В Кафедральном соборе на острове Канта решено оборудовать новое фойе. Ремонтные работы начнутся 15 января и продлятся до 15 февраля. Проект подготовил калининградский архитектор Артур Сарниц.

Как сообщает пресс-служба собора, входная зона изменится кардинально, появится дополнительное выставочное пространство и автоматическая система гардероба.

- Оставшись собором, мы хотим превратиться в полноценный филармонический зал, - говорит директор Кафедрального собора Григорий Хуциев. – Хотим создать все условия для того, чтобы люди могли приходить на концерт нарядными, сдавать верхнюю одежду в гардероб, который будет работать быстро и эффективно.

На время ремонта концертный зал Кафедрального собора будет закрыт для посещения.

После 15 февраля ремонт в зале продолжится в условиях ночных смен, что позволит возобновить концертную деятельность.

Отмечается, что Музея Канта реконструкция не коснется, и он будет работать в привычном ежедневном режиме.