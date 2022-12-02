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НовостиТуризм2 декабря 2022 11:18

Власти Калининградской области хотят запустить регулярные авиарейсы в Турцию

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Турцию из Калининградской области хотят запустить регулярные рейсы. Об этом заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Есть план – может быть, нам удастся встать в Турцию на регулярные рейсы. То есть не чартеры. Такая работа ведется. Получится или нет – пока трудно сказать. Мы пытаемся, - сказал гость студии.

Александр Рольбинов отметил, что эту тему областное правительство отрабатывало вместе с аэропортом «Храброво».

Какая авиакомпания сможет выполнять эти регулярные рейсы – неизвестно.