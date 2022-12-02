В ноябре на Калининградской железной дороге перевезли свыше 400 тысяч пассажиров

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За 11 месяцев 2022 года с вокзалов и станций Калининградской железной дороги было отправлено 6 млн 425,6 тыс. пассажиров, что на 31,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

При этом в ноябре было отправлено 414,6 тыс. пассажиров, что в 1,6 раза больше по сравнению с ноябрем 2021 года. Из них в пригородном сообщении - 407,6 тыс. пассажиров, в дальнем следовании - 7,1 тыс. пассажиров, что на 38 процентов больше, чем годом ранее.