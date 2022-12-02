Житель Советска отсудил 425 тысяч за упавшее на машину дерево

В Советске местный житель отсудил компенсацию за упавшее на его машину дерево. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В январе этого года мужчина оставил свой «Пежо» во дворе дома на улице Искры, и на него упала сухая береза. Ущерб оценили в 418 тысяч рублей.

Территорию дома обслуживала управляющая компания, которая отказалась добровольно возмещать ущерб. Более того, в судебном заседании представители компании заявили, что все их действия основываются на решении общего собрания собственников и подобное распоряжение может принять только общее собрание. Все мероприятия платные, и вопросы данного характера решаются на общем собрании жителей. Поэтому обвинять управляющую компанию некорректно.

Суд взыскал с УК стоимость ремонта в размере 418 200 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 7382 рублей, а всего – 425 582 рубля.