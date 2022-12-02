В Калининграде вечером в пятницу отключат освещение на 14 улицах

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Фото: мэрия Калининграда
В Калининграде в пятницу, 2 декабря, в течение полутора часов не будет работать освещение на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 16.30 до 18.00 не будет работать уличное освещение на улицах:
- ул. Карташева (д. 4, 6, 28, 46а);
- МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М. (Балтийское шоссе, 117);
- ул. Инженерная;
- ул. Дарвина;
- Тихорецкий тупик;
- ул. Новинская;
- ул. Володарского;
- ул. Волоколамская;
- ул. Дзержинского;
- Аллея Смелых (от ул. К. Назаровой до ул. Ангарской);
- ул. Полтавская;
- ул. Откосная;
- ул. Судостроительная;
- ул. Комсомольская (от ул. Лейт. Яналова до ул. Марш. Борзова).