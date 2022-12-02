В Калининграде вечером в пятницу отключат освещение на 14 улицах

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде в пятницу, 2 декабря, в течение полутора часов не будет работать освещение на 14 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 16.30 до 18.00 не будет работать уличное освещение на улицах:

- ул. Карташева (д. 4, 6, 28, 46а);

- МАОУ СОШ № 9 им. Дьякова П. М. (Балтийское шоссе, 117);

- ул. Инженерная;

- ул. Дарвина;

- Тихорецкий тупик;

- ул. Новинская;

- ул. Володарского;

- ул. Волоколамская;

- ул. Дзержинского;

- Аллея Смелых (от ул. К. Назаровой до ул. Ангарской);

- ул. Полтавская;

- ул. Откосная;

- ул. Судостроительная;

- ул. Комсомольская (от ул. Лейт. Яналова до ул. Марш. Борзова).