В Калининграде разыскали водителя «Лексуса», который раздавил велосипедиста и скрылся

Калининградская полиция заявила, что ей удалось найти водителя, который задавил велосипедиста и спокойно уехал с места ДТП.

Напомним, авария произошла 26 ноября на Ленинском проспекте. В районе дома №32 на проезжую часть упал велосипедист и затем на него наехал Lexus LX 450. От полученных ранений 41-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель дорогостоящего кроссовера поехал дальше по своим делам.

Только спустя шесть дней после резонансного ДТП пресс-служба УМВД сообщила, что за рулем «Лексуса» был 38-летний житель посёлка Большое Исаково. И это при том, что наезд произошел в центре города, и, казалось бы, найти виновника не составит большого труда.

«Ранее судимого мужчину задержали по месту жительства. Там же полицейские нашли разыскиваемый автомобиль. Во время осмотра транспортного средства на нём были обнаружены следы крови погибшего велосипедиста», - заявили в пресс-службе калининградской полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения».