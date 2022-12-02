В Калининградской области на российско-польской границе реконструируют пункты пропуска

. Фото: Александр КАТЕРУША

Три пункта пропуска на российско-польской границе будут реконструированы в 2023 году. Работы пройдут в рамках госпрограммы. Об этом заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Мы отремонтируем некоторые пункты пропуска на российско-польской границе: Мамоново, Багратионовск и Железнодорожный. Их ждет небольшая реконструкция, - сказал Александр Рольбинов.

По его словам, работы по реконструкции начнутся в 2023 году.

- Сейчас сформирована программа «Государственные границы». Наши объекты туда включены, - пояснил Рольбинов.

По словам Александра Рольбинова, необходимость проведения реконструкции существующих пунктов пропуска была озвучена на прошедшей в ноябре государственной пограничной комиссии.