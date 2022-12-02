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НовостиОбщество2 декабря 2022 13:35

Жителя Светлого отправили в колонию за нападение на полицейского

Мужчина приговорен к 1 году
Виктор Сергеев

В Светлом осудили местного жителя, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле этого года местная жительница позвонила в полицию и пожаловалась на своего пьяного мужа, который пытался попасть домой. Прибывший на место участковый потребовал от мужчины успокоиться, за что получил несколько ударов в грудь.

Суд признал горожанина виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.