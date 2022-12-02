Жителя Светлого отправили в колонию за нападение на полицейского

В Светлом осудили местного жителя, который ударил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В апреле этого года местная жительница позвонила в полицию и пожаловалась на своего пьяного мужа, который пытался попасть домой. Прибывший на место участковый потребовал от мужчины успокоиться, за что получил несколько ударов в грудь.

Суд признал горожанина виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к 1 году лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии-поселении.