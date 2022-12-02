Власти сообщили, когда угорь в области подешевеет на 500-600 рублей

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В 2023 году в торговых сетях области появится угорь, выращенный на местном предприятии «Гудфиш». Об этом сообщается на странице регионального правительства во «ВКонтакте».

«После достижения необходимой товарной массы стоимость за килограмм ожидается ниже на 500-600 рублей, чем на этот момент», - сообщили областные чиновники.

Сейчас в торговых сетях области в основном представлен угорь, завезенный из стран Азии. В рыбном павильоне Центрального рынка средняя цена угря массой до одного килограмма составляет 2900 рублей за килограмм, выше килограмма – 3200 рублей за килограмм.

Напомним, ранее сообщалось, что компания «Гудфиш» открыла рыбоводный комплекс мощностью до шести миллионов штук молоди угря. С сентября компания выпустила в Калининградский залив 430 тысяч подращенных угрей.