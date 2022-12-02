Мяч на стороне Литвы: Александр Рольбинов – о вводе пункта пропуска «Дубки»

В Калининградской области пункт пропуска «Дубки» готов на 100 процентов, российская сторона ждет ответа и действий Литвы. Об этом заместитель председателя регионального правительства Александр Рольбинов сказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Что касается Дубков, с нашей стороны все давно уже готово. Объект сдан, готов к открытию. Мяч находится на стороне Литвы, - сказал он. - Еще в марте мы обращались в Минтранс с тем, чтобы они возобновили межгосударственные переговоры, диалог с Литвой об открытии на той стороне пункта пропуска «Рамбинас». У нас Дубки, у них – Рамбинас. После этого мы написали письмо, мы хотели расширить количество пунктов пропуска для автомобильного движения, чтобы открыли и пограничный Романишкяй.

По словам Рольбинова, МИД отправил ноту в Литву, но ответа не последовало.

- К сожалению, из-за текущей ситуации пока ответа мы не получали, - сказал вице-премьер.

Он отметил, что на прошедшей в ноябре государственной пограничной комиссии рассматривались приграничные проблемы и пункты пропуска в Калининградской области. Там же было «рекомендовано Министерству транспорта и МИДу продолжить консультации с литовской стороной».