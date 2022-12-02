Власти «рассмотрят возможность» замены тусклых фонарей на улице Дзержинского в 2023 году

Администрация Калининграда пообещала рассмотреть возможность замены фонарей на улице Дзержинского в 2023 году. Такой ответ был дан на страничке правительства области во «ВКонтакте» на вопрос о плохом освещении улицы Дзержинского.

Одна из подписчиц убедительно попросила поменять лампочки на столбах на Дзержинке.

«При нынешнем освещении невозможно увидеть пешеходов на переходе, не говоря уже о велосипедистах», - написала она.

В мэрии ответили, что «на модернизацию и постепенную замену фонарей необходимо немало времени».

- Но эта работа активно ведется: например, в этом году заменили 1200 фонарей наружного освещения на энергоэффективные светодиодные в разных районах города, в том числе в Чкаловске, Прибрежном, на улице Сусанина, Муромской и других, - ответили в горадминистрации.

Сообщается, что в следующем году в планах заменить 4500 фонарей на Ленинском проспекте, улицах Университетской, Галицкого, Театральной, Гвардейском проспекте и других улицах города.