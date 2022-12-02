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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:32

В Калининграде заработала горячая линия по вопросам уплаты транспортного налога

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

В Калининградской области заработала горячая линия для грузоперевозчиков по вопросам оформления субсидии на уплату транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Звонки принимаются в рабочее время по телефону 8 (4012) 378-998.

Как ранее писала «Комсомолка», калининградским компаниям, занимающимся международными перевозками, возместят затраты по уплате транспортного налога. На эти цели ранее власти выделили 166 млн рублей из резервного фонда.

Субсидии могут получить юридические лица и индивидуальные предприниматели по уплате транспортного налога за грузовики с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил.