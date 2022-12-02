Беженцам из Херсона дадут из областного бюджета по 100 тысяч на покупку жилья в Калининграде

. Фото: "КП" Архив

Жителям Херсона и части Херсонской области, которые вынужденно покинули место постоянного проживания и прибыли в Калининградскую область, помогут приобрести жилье. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте регионального правительства.

Власти готовы предоставлять херсонцам единовременную выплату на обзаведение имуществом в размере 100 000 рублей на человека, а также социальную выплату на приобретение жилых помещений на основании выдаваемых государственных жилищных сертификатов.

«Социальная выплата предоставляется гражданам за счет средств бюджета Калининградской области с последующей компенсацией расходов публично-правовой компанией «Фонд развития территорий», доведенных Калининградской области в соответствии с заключенным между ними соглашением», - говорится в проекте постановления.