Движение трамвая № 3 возобновляется в Калининграде с 5 декабря

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В понедельник, 5 декабря, в Калининграде возобновляется движения трамвая по маршруту № 3 «Южный вокзал – парк Центральный». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«На участке Ленинского проспекта от проспекта Калинина до ул. Багратиона будет произведено сужение проезжей части путем установки ограничительных столбиков и бетонных ограждений. Движение транспортных средств осуществляется по двум полосам», - заявили в пресс-службе мэрии.

Власти призывают водителей быть внимательными на этом участке.