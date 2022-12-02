Задолженность за тепло в Калининграде за месяц сократилась на 31 млн рублей

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В Калининграде просроченная задолженность за тепло составляет 1 млрд 210 млн рублей. За ноябрь долг уменьшился на 31 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным городских властей, 999 млн рублей задолжали собственники жилых помещений. Оставшаяся сумма накоплена предприятиями и организациями разных форм собственности, владельцами и арендаторами нежилых помещений, управляющими компаниями.

В ноябре должники получили 1 443 судебных приказа о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму 20 млн руб.