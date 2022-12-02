В Калининграде на рынке изъяли 86 банок красной икры сомнительного качества

В Калининграде полиция и Роспотребнадзор провели рейд по пресечению незаконной торговли морепродуктами на территории одного из рынков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В четырех павильонах были выявлены факты незаконной торговли рыбой. Предприниматели не смогли предоставить ветеринарные сопроводительные документы на товар.

Всего из оборота было изъято 86 банок красной икры весом свыше 45 кг и рыбная продукция весом более 72 кг. В отношении владельцев торговых точек возбуждены административные производства.