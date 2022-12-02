Готовность нового корпуса калининградской школы №50 превысила 55%

Новый корпус школы № 50, ориентированный на начальные классы, строится на Каштановой аллее. Как сообщает пресс-служба правительства области, техническая готовность составляет более 55%. Строители уже оформляют фасад здания и работают внутри помещений, где уложена плитка, проводится отделка санузлов, монтаж слаботочных сетей. На следующей неделе первая половина корпуса будет подключена к отоплению.

По проекту новый корпус предполагает разнообразную инфраструктуру – это большой и малый спортивные залы, медиацентр, кинолаборатория, актовый зал, лаборатория естественно-научной направленности, просторная столовая на 500 мест и 32 учебных кабинета. Значительно расширится и функционал уличного пространства. Взамен единственной школьной спортивной площадки проектом предусмотрено футбольное поле, зоны баскетбола и волейбола, воркаут тренажеры, стометровая полоса препятствий и игровая зона для учеников младших классов.

В пятницу, 2 декабря, на нескольких стройплощадках побывала министр образования области Светлана Трусенева.

- На сегодняшний день нарушений технического характера не выявлено ни на одном объекте. Также, заблаговременно проводится закупка необходимого оборудования, – отметила министр.