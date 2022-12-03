Под Калининградом прошли тренировки парашютистов-спасателей

Десантники действовали в экстремальных условиях. Фото: пресс-служба Западного военного округа.

Около 20 военнослужащих из состава спасательных парашютно-десантных групп авиасоединения морской авиации Балтийского флота в ходе практических занятий выполнили прыжки с парашютом с вертолета Ми-8.

Десантирование происходило с больших, средних, малых и предельно малых (400-200 метров) высот, а также в условиях ограниченной видимости и с приземлением на неподготовленную площадку. Кроме того, спасатели провели тренировку по обнаружению условно потерпевших и оказанию им помощи в экстремальных условиях и ситуациях.

- В частности, были отработаны навыки обнаружения экипажей самолетов и вертолетов, условно потерпевших крушение, по пеленгу радиомаяка, средствам подачи сигналов индивидуального пользования, специальным сигнальным знакам и дымам, по вскрытию люков и фонарей кабин, извлечению пострадавших из воздушных судов, оказанию первой помощи и эвакуации различными способами, - добавили в пресс-службе Западного военного округа.