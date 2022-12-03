В Калининграде полиция разыскивает компанию подозреваемых в воровстве

Чужие деньги троица тратила, не стесняясь. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции по Ленинградскому району Калининграда объявил в розыск трех подозреваемых в хищении средств с банковской карты. Вечером 16 ноября они потратили 6 655 рублей с чужой кредитки, использовав ее для покупок в магазинах.

Приметы разыскиваемых:

Мужчине на вид 20-25 лет, он среднего телосложения, ростом 170-175 см, с темными, короткострижеными волосами и бородой. Был одет в черную куртку с капюшоном, при себе имел сумку серого цвета.

Женщина примерно тех же лет, аналогичного телосложения и примерно такого же роста, только со светлыми длинными волосами. Ее одежду составляли голубая куртка с желтым свитером, в руках был небольшой пакет красного цвета.

Другая дама, также 20-25 лет на вид, худощавая, с темными волосами, в черной куртке.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении подозреваемых, просят обращаться по телефонам: 55-55-02 , 55-27-77 или 8-963-298-09-10 .