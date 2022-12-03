Калининградец в ходе ссоры едва не отрубил палец жене

Семейная ссора в поселке Советское Славского муниципального округа завершилась кровопролитием.

Чем именно не угодила 53-летня женщина своем супругу – сейчас выясняет следствие. Но разъяренный мужчина сначала угрожал своей второй половине убийством, а потом перешел от слов к делу, хватив несчастную кухонным топориком – к счастью, не по голове, а по руке. Все ограничилось рубленой раной большого пальца левой кисти, но пострадавшая, опасаясь за свою жизнь, решила позвонить в полицию.

- В ходе проверки участковыми уполномоченными данная информация подтвердилась, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Орудие преступления было изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством», рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».