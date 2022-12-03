Калининградские краеведы вспомнят о Барклае-де-Толли

Местом проведения круглого стола «Барклай-де-Толли и его эпоха», посвященного 265-й годовщине со дня рождения выдающегося российского полководца, станет конференц-зал замка Инстербург. Мероприятие начнется в 11:00 пятницы, 16 декабря. Основными темами станут: «Барклай-де-Толли в сражении под Прейсиш-Эйлау (215 лет со дня события)», «Роль Барклая-де-Толли на первом этапе Отечественной войны 1812 года (210 лет со дня события). Участники намерены также обсудить перспективы (пока они весьма незавидные) усадьбы в поселке Нагорное (бывшее имение Жиляйтшен), где скончался знаменитый военачальник.

Приглашаются историки, краеведы, музейные работники, архитекторы, культурологи, искусствоведы, представители общественных организаций и объединений, учреждений культуры и образования, государственных органов исполнительной и законодательной власти, бизнес-сообщества, представители СМИ.