Выходец из ближнего зарубежья жестоко избил калининградца

В дежурную часть ОМВД России по Центральному району Калининграда позвонили из больницы Скорой помощи и сообщили, что к ним в отделение нейрохирургии поступил 32-летний горожанин с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом основания черепа. Явное подозрение на криминал.

- Разбираясь в обстоятельствах произошедшего, сотрудники Управления уголовного розыска совместно с оперативниками ОМВД выяснили, что в одном из городских кафе у потерпевшего произошел конфликт с другим мужчиной, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области.

Выяснять отношения отправились на улицу, где калининградец получил несколько ударов по голове, в результате чего и оказался в медучреждении. А победителем в драке оказался 26-летний «выходец одной из стран ближнего зарубежья», который был задержан.

В отделе полиции выяснилось, что гастарбайтер является нарушителем режима пребывания в РФ, за что по закону положена депортация. Однако с возвращением на солнечную родину придется подождать – ведь теперь иностранец проходит обвиняемым еще и по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. А это до 8 лет «зоны» в ближайшей перспективе.