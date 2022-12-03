На территории бывшей пивоварни «Понарт» в Калининграде открылась ярмарка

Историческому памятнику дали вторую жизнь. Фото: gov39.ru

В историческом комплексе «Понарт» в Калининграде открылась ярмарка, которая будет проходить до завершения новогодних и рождественских праздников, то есть, до 8 января.

Во внутреннем дворе и со стороны прилегающей улицы Судостроительной работают торговые павильоны с продуктами от местных сельхозпроизводителей, деликатесами, кондитерскими изделиями, сувенирами. На ярмарке выступают музыканты и танцоры, посетителей развлекают аниматоры, кроме того, запланированы представления с рыцарскими боями и различные конкурсы.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, ярмарка проходит на фоне продолжающихся в корпусах бывшей немецкой пивоварни ремонтных работ. Они финансируются с привлечением средств губернаторской программы восстановления объектов культурного наследия и их вовлечения в хозяйственный оборот. На реализацию проекта собственник «Понарта» получил льготный займ и субсидию на общую сумму более 320 миллионов рублей. При этом значительный объем работ по ремонту и благоустройству территории инвестор осуществляет за свой счет.